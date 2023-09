Le RAEC Mons, éliminé de la Croky Cup, se concentre sur le championnat : “On doit faire la plus belle saison possible”

À lire aussi

Les Montois de Dante Brogno n’ont en tout cas pas eu le temps certainement de ruminer ce but à la 117e minute pour orienter leur regard vers Deux-Acren où le synthétique des Camomilles va les remettre un peu les pieds sur terre. “Ce sera un match difficile, prévient Bernard Courcelles, le directeur général du RAEC Mons. La REAL, c’est aussi une belle équipe. Mais bon, on n’a plus que ça à jouer; on doit faire la plus belle saison possible. On le doit au club, au public, à nous-même pour aller atteindre nos objectifs.”

guillement "Notre projet est de monter en N1 et ensuite de passer à l'étape suivante."

La mission des Dragons, c’est de ne pas louper la montée. D’autant qu’avec la réforme qui se profile, il n’y aura pas qu’un seul montant vers la N1 francophone. Le 6/6 en D2ACFF est prometteur, même si la saison ne fait que commencer, et le match contre Dender (avec une adaptation tactique bien mise en place et réussie) rassure quant au potentiel d’un groupe étudié minutieusement lors de sa construction.

”On continue à construire notre projet mais le match contre Dender, clairement, il nous réconforte. On a travaillé dur et intelligemment pour le recrutement. On est allé chercher des gars de N1 qui ont accepté de descendre mais aussi du gabarit derrière. Contre Dender, on a vu ce que ça pouvait donner. On voit que ça paie. Mais nous, notre projet est d’aller en N1 au terme de la saison et cette réforme nous offre la possibilité d’utiliser des jokers d’ici la fin. Une fois plus haut, on pourra alors se concentrer sur l’étape suivante, le monde pro.”