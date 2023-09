À lire aussi

”C’était effectivement une victoire difficile, souffle Sandro Cordaro. On fait le plus dur en marquant le penalty mais on se rend la vie difficile en les laissant revenir et on les a remis dans le match. On n’a pas été attentif, c’est un bête but mais ils jouent bien le coup. Il faudra régler ce souci.”

Finalement, les Montois rentrent à la maison avec une victoire en ayant fait, à nouveau, preuve d’efficacité. “Il y a des joueurs qui montent et qui font la différence. Cette fraicheur nous fait du bien, ce sera notre force durant la saison.”

C’est déjà le carton plein en championnat pour un groupe que beaucoup pointent parmi les gros favoris. “On a un groupe pour aller au bout, la direction a bien travaillé dans ce sens, continue le capitaine. Mais nous ne sommes qu’en début de saison. Il faudra rester les pieds sur terre et travailler. Le moindre détail fera la différence même si on est sur le bon chemin.”