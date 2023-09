Les Ladies Mons se sont séparées de leur T1 : "Si nous retrouvons du plaisir, le top 5 est dans nos cordes", assure Nathalie Deswez

À lire aussi

"Je sentais depuis 15 jours que le groupe n’était plus tout à fait en phase avec Vanessa, qu’il se passait des choses en coulisses, indique Nathalie. La claque à Zulte a laissé des traces. Le groupe manquait de sérénité. Nous avons décidé de poser un geste fort."

Un geste qui paraîtra rapide aux yeux de certains. "L’expérience nous a guidés dans ce choix, poursuit Nathalie. Par le passé, nous avions tendance à étouffer les problèmes en tentant de colmater les brèches avec des rustines pour déboucher sur un résultat qui n’était pas meilleur. On a voulu travailler autrement et recréer assez vite une osmose. Maintenant, une telle décision n’a pas été facile à prendre car Vanessa était fort investie, que ce soit comme T1 ou à la coordination des jeunes qu’elle avait jusqu’à l’année dernière."

Pour l’instant, c’est le staff qui a été chargé de prendre la relève et pas question pour Nathalie Deswez de lui mettre une quelconque pression. "En début de semaine, j’avais demandé à Camille Lecoq de prendre en mains la séance. On va se donner du temps pour décider de la suite, voir aussi comment les joueuses réagissent. Nous laissons le staff, avec Nicolas Demoulin et Patrice Primosig, travailler et ramener de la sérénité. On fera le bilan dans quelques semaines. Je ne vous cache pas que j’ai déjà reçu plusieurs candidatures, mais on verra si on doit nommer un nouveau T1."

"Le staff ne sera pas jugé sur Tienen."

Les Montoises vont tenter d’aller chercher quelque chose à Tienen ce week-end. "Une équipe pas facile à jouer, prévient Nathalie. Contre Anderlecht, on a déjà montré de meilleures choses, sans résultat au bout. Le staff ne sera pas jugé sur ce seul match."

Même si cette ambition peut paraître paradoxale en ce moment, Nathalie et le club croient au top 5. "Nous avons un groupe de qualité. Le club nous a permis de réaliser des transferts. On a un noyau de 25 joueuses, même si l’infirmerie est bien remplie. Si on retrouve du plaisir, les résultats vont suivre."