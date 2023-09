Le président montois Hubert Ewbank, le directeur général, Bernard Courcelles et le président de la RUS Binche, Damien Schena, se sont rencontrés au Tondreau dans le but de faire passer un message aux supporters.

"Au-delà du moment cordial passé ce midi entre présidents et dirigeants, symbolisé par un échange de maillots et des discussions constructives, les deux clubs en appellent au bon sens de leurs supporters pour que le match de mercredi soir soit une propagande pour le football hennuyer, sur le terrain comme en tribunes, indiquent les deux clubs à travers un communiqué commun. Les images de la funeste soirée du 20 novembre 2021 restent en mémoire et les deux clubs doivent toujours en assumer les conséquences administratives et sécuritaires à chacune de leurs rencontres en déplacement."

Les deux clubs rappellent que chaque incident constitue un sérieux obstacle à leurs projets et un fameux coup porté à leur image. "Pensons aux familles et aux enfants présents en tribunes. Chaque péripétie négative est un manque de respect pour les bénévoles qui s'impliquent tous les jours pour le club de leur cœur. Ce mercredi, Dragons et Lions seront rivaux sur le terrain, mais unis par le fair-play !"

Message reçu ?