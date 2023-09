D’emblée les locaux mettaient la pression sur la défense binchoise et, par deux fois grâce à la paire Kumbi-Cardon, créaient le danger. Appliquée et bien disposée la troupe de Silvagni faisait front face aux assauts répétés montois et tentait à chaque occasion de faire tomber le tempo que tentaient d’imprimer leurs hôtes.

À la 28e, Cardon trouvait la faille et ouvrait la marque. Les choses se compliquaient forcément pour Binche qui jusque-là n’avait fait preuve que de peu de velléités offensives. La première véritable était signée Arslan à la 35e.

À la 40e, Mons profitait d’une perte de balle de Franquin, plein axe, mais ne pouvait en profiter. Mons continuait à poser son football chatoyant et Binche souffrait tant et plus. La pause était sifflée sur un on ne peut plus logique avantage local.

C’est de manière beaucoup plus déterminée que Binche reprenait après la pause. La précision de passe faisait trop souvent défaut mais clairement les Lions, cette fois à “3” derrière, occupaient bien plus souvent le camp adverse. Les Dragons, manifestement gênés par le nouveau dispositif binchois ne se démontaient pas et géraient avec calme chacune leurs possibilités.

Silvagni y croyait et faisait monter un second attaquant, Scohy venant épauler Renquin en pointe. Binche poussait tandis que Mons perdait un peu de sa superbe mais à 4 minutes du terme, Durieux mettait Binche KO d’un but opportuniste. Binche aura sans doute trop respecté son hôte en première période…