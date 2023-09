Ciqnuième victoire à La Louvière Centre : Le RAEC Mons était en roue libre au Tivoli

Durant la pause, Dante Brogno rappelait son discours tactique et dès lors, la machine montoise se mettait en route en venant chercher plus haut l’adversaire.

Vers l’heure de jeu, Kakudji mettait fin à une “mêlée” au petit rectangle et sortait victorieusement le ballon d’une forêt de chaussettes rouges et vertes. Dès ce moment, les Unionistes locaux marquaient le coup et multipliaient erreurs et approximations.

Cremers, faisait à plusieurs des miracles en gagnant quelques duels face aux attaquants montois et retardait la présentation d’une addition très salée. L’inévitable Cardon, puis Lefranc, à peine monté au jeu, donnaient un aspect définitif à une partie durant laquelle les Dragons mettaient quelque temps à poser leurs jalons victorieux.

”C’est vrai que la première période fut un plus compliqué à gérer car nous avons je pense joué trop bas dans notre camp. En augmentant le tempo et en pressant plus haut notre adversaire, tout cela, c’est révélé beaucoup plus facile d’autant qu’on sentait sur le terrain que les garçons d’en face perdaient pied au fil des minutes”, observait un Matoka souriant et parfaitement épanoui dans son nouvel environnement et qui apprécie d’aller au tampon quel que soit le gabarit de son adversaire direct.