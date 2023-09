Pour l’occasion, les joueurs présenteront leurs nouveaux maillots. Toujours confectionnés par Decathlon/Kipsta.

Après deux saisons, le club va changer. “C’était aussi une envie écologique de faire ça sur deux saisons”, lance Gillian Hermand, le responsable presse du club.

Au Tondreau, on ne dérogera pas à la règle avec le rouge comme couleur dominante (avec comme nouveauté des touches de bordeaux). Le noir sera présent pour le deuxième jeu de maillot. Le jaune et bleu seront sur les vareuses de gardiens. Des couleurs choisies avec précaution. “Avec le vert du gazon pour rappeler le Dragon, le rouge qui évoque les couleurs de la Ville, le jaune et le noir sont les couleurs de Sainte-Waudru du chapitre alors que le bleu, c’est pour le bleu de Saint-Georges. Bref, le Lumeçon est réuni dans nos couleurs. On a aussi voulu moderniser nos maillots avec des codes d’aujourd’hui.”

Samedi, un stand sera mis sur pied pour pré-commander les maillots. Des écharpes seront aussi en vente.