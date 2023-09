Pour Cédric Arena, capitaine de Flénu, "l’équipe doit gagner en concentration"

"Notre objectif était de prendre 9 points sur 15. C’est raté. Parler de période d’adaptation à la D3 ne se justifie peut-être pas dans la mesure où nous avons quand même des joueurs d’expérience dans le groupe. Nous avons aussi perdu de bêtes points et nous connaissons des petits problèmes au niveau de la finition en ce moment. Nous avons parfois aussi joué de malchance, ce qui peut expliquer ce début de saison mitigé."

La victoire face à Arquet il y a quinze jours sonnait comme le grand départ dans ce championnat pour Flénu, mais la claque prise à Tamines (5-0) la semaine passée a calmé les ardeurs.

"Nous ne sommes plus en P1."

"Contre Arquet, nous étions bien en place, confirme Cédric. Nous avions réussi à marquer et à ne pas encaisser et nous pensions que nous étions lancés. Nous sommes allés à Tamines en nous croyant sans doute trop beaux. Il faut bien se dire que nous ne sommes plus en P1 et qu’en D3, la moindre erreur se paie cash. Si en plus tu ne marques pas, ça devient compliqué."

C’est Schaerbeek, cité comme favori de la série, qui figure ce week-end au menu des Flénusiens. "On sait que c’est une très bonne équipe, mais on va tout faire pour les contrer. De toute façon, nous devons prendre des points car si nous n’engrangeons pas assez vite, nous allons au-devant d’une saison très difficile", fait remarquer le capitaine.

Encore une fois, ce n’est pas le contenu qui est en cause. Cédric Arena en est conscient. "Nous faisons jeu égal avec la plupart des équipes. Les adversaires nous disent que nous avons une bonne équipe. On produit du jeu, on fait bien tourner. Nous avons des noms dans le noyau. Après, il nous manque peut-être parfois cette envie et cette concentration. Quand vous prenez trois buts sur corner, c’est qu’il y a un souci de concentration."

Si Flénu parvient à ajuster ces quelques paramètres, il devrait grimper au classement dans les semaines à venir.