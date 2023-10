Le maximum après six matchs pour Mons : "Une victoire complète", assure Dante Brogno

Une sixième victoire en autant de matchs en championnat qui satisfait évidemment Dante Brogno. "On sait que dans un match, on va se procurer des occasions. Il est parfois plus facile de marquer dès le début pour asseoir une victoire plutôt que de courir après un résultat, analysait le T1. Nous avons mis du temps avant de bien trouver Yassine Delberghe, tandis que mes deux attaquants ont fait le job, ce qui est bon pour leur confiance. Je suis toujours sur leur dos mais c’est pour en tirer le maximum."

Les Dragons ont pu produire du jeu grâce aussi à l’adversaire, lui-même très joueur, ce qui n’est pas toujours le cas dans ce championnat. "On savait que l’Union était très joueuse mais qu’elle ne réussirait pas tout ce qu’elle entreprendrait, poursuit Dante Brogno. Globalement, notre portier, Maxime Vandermeulen, n’a pas été mis à contribution, hormis sur un coup-franc ou un corner. Nous avons pu compter sur un milieu dynamique et nous avons récupéré pas mal de ballons en exerçant un pressing haut. A la pause, nous avions un double objectif : garder le zéro, ce que nous sommes parvenus à faire une fois de plus et inscrire ce troisième but. Il n’est pas venu mais il aurait pu tomber via Rousseau par exemple en toute fin de match. Le score aurait pu être plus lourd. Maintenant, dans l’ensemble, nous avons bien géré ce match. C’est une victoire complète."

"Tout ce qui est pris..."

L’Albert continue donc sa marche en avant avec le maximum des points mais le T1 sait que le chemin est encore long. "On va au-devant de deux déplacements difficiles à Rochefort et à Verviers. Tout ce qui est pris n’est plus à prendre, comme on dit."

A noter la grosse ambiance avec la présence de beaucoup d’enfants dans les tribunes du Tondreau puisque la présentation des équipes de jeunes s’est tenue avant le match.

MONS : Vandermeulen, Felix, Vanhecke, Cordaro (89e Kakudji), Lefranc, Cardon (78e Durieux), Deschryver, Dupire, Makota, Kumbi (85e Rousseau), Delbergue.

UNION B : Wenssens, Kabongo, Asaidi, Bafdili (55e Safari), Bokoya (87e Sqalli), Asri, Rivera (69e Pinheiro), Djoum, Lemaire, Berradi (77e Mendoza), Akbib.

Arbitre : M. Alexis

Avertissements : Vanhecke, Berradi, Asaidi, Safari.

Buts : 15e Cardon (1-0), 31e Kumbi (2-0).