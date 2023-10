Ces propos sont ceux de Jérémy Kumbi, déjà auteur de quatre buts et complice de David Cardon en attaque chez les Dragons.

Samedi soir, décalé côté gauche sur la phase, David s’est mis sur son pied droit et a enroulé sa frappe de manière magistrale pour inscrire son sixième but en autant de rencontres. Le goleador montois n’a pas failli à sa réputation. Sorti après avoir reçu un coup à la tempe, l’attaquant avait retrouvé tous ses esprits au moment d’évoquer ses statistiques.

”J’en suis à une moyenne d’un but par match. Ça fait plaisir, bien entendu, d’autant que ça fait gagner l’équipe. C’est le plus important.”

Si les objectifs collectifs des Dragons sont connus, celui plus personnel de David est identique saison après saison. “Je me fixe toujours un objectif de 20 buts. Après, si c’est 18 ou 24, c’est bien aussi. La saison dernière, j’en avais marqué 26. Je ne me fixe pas de limites.”

David insiste aussi sur sa belle entente avec Jérémy Kumbi. “C’est vrai que nous sommes performants devant. Le coach nous demande beaucoup, à savoir qu’on ne doit pas se contenter d’attaquer. Nous devons aussi assurer notre part de travail défensif, ce qui nécessite pas mal d’efforts. Nous sommes les premiers défenseurs. On se replace parfois bloc bas et là encore, nous devons remplir notre mission pour ne pas laisser d’espaces aux adversaires.”

Une telle débauche d’énergie demande une condition impeccable. “Physiquement, nous sommes très bien. On a réalisé une grosse préparation avec notre préparateur Bruno Leclercq. Au fil des matchs, on voit qu’il n’y a pas de problème, qu’on tient la distance.”

Le temps ne semble pas avoir de prise sur l’attaquant. À 35 ans, David n’a pourtant pas de recette miracle. “Je me suis juste bien préparé physiquement pour la reprise, en essayant d’être fit, de ne pas me laisser aller, même si ce n’est pas toujours facile. Sinon, avec l’expérience, je connais mon corps et je sens si parfois je dois calmer un peu le tempo, par exemple lors des entraînements, où certains jeunes vont toujours être à 100 %. En espérant que ça dure le plus longtemps possible !”

"Nous ne sommes pas rassasiés de victoires."

Sur le plan collectif, David sait que les attentes par rapport aux performances de l’équipe sont bien présentes. Il le ressent. “C’était déjà le cas la saison dernière. Les supporters sont là, il y a de l’ambiance, ça chante et je pense même que ça ravit aussi l’adversaire de jouer dans des conditions comme celles-là. Nous avons six points d’avance, c’est déjà un bel écart, mais nous ne sommes pas rassasiés de victoires.”