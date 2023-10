Baptiste Ulens n’est pas pour rien dans ce regain de forme. Face à Beloeil, il a inscrit deux buts qui font du bien à son équipe. "Tout n’est pas encore parfait et il nous faut encore un peu de temps pour réellement trouver les bons automatismes. Nous avons un tout nouveau groupe, un nouveau staff et tout le monde doit prendre un peu ses marques, confiait Baptiste après la victoire à Beloeil. Maintenant, on doit se remettre en question constamment et voir ce qu’on peut améliorer en vue des prochains matchs."

Alors que l’équipe aime jouer au ballon, elle a dû modifier un peu ses plans chez les Beloeillois en raison de la tactique adoptée par l’adversaire. Mais au final, le Symphorinois s’est très bien adapté en réussissant de belles actions en profondeur.

"Beloeil avait mis en place un pressing haut qui nous a empêchés de repartir de derrière avec le ballon, analyse Baptiste Ulens. Nous avons peut-être parfois trop abusé de longs ballons, mais en même temps, nous sommes parvenus à faire la différence aussi sur ce type d’actions."

"Je m'attends à un match fermé."

Ce premier succès à l’extérieur attend à présent confirmation et à l’occasion de la réception du CS Brainois ce samedi soir, Baptiste et ses coéquipiers vont tenter de poursuivre leur marche en avant, mais sans voir trop loin.

"Je pense que cette saison, il faut y aller étape par étape, assure Baptiste Ulens. La première serait de prendre des points rapidement pour se libérer encore plus et pouvoir ainsi travailler sereinement. Ensuite, il faudra nous stabiliser, améliorer encore et encore nos automatismes et agir en fonction de nos forces et de nos faiblesses. Ce week-end face à Braine, je m’attends à un match fermé. Aucune des deux équipes ne voudra faire l’erreur qui pourrait amener le premier but. Si on peut enchaîner après notre victoire de la semaine passée et prendre des points à domicile, ce serait l'idéal."