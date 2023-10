"Il souffre malheureusement d'une petite déchirure aux ischios qui devrait l'éloigner des terrains durant 3 à 4 semaines", nous précise le club.

Une vraie tuile pour l’équipe puisque Jérémy était très performant depuis le début de saison avec cinq buts et quatre assists.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles en provenance du noyau. Ainsi, Sekou Kone revient bien après de bonnes séances d'entraînement et de renforcement et Luka Salazaku est officiellement qualifié depuis deux semaines et devient sélectionnable pour la D2.