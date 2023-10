La tranche (déjà) pour Mons : “Premier objectif atteint”

Peu avant la pause, une tête de Kakudji heurtait la barre transversale verviétoise. Les Lainiers subissaient mais rentraient au vestiaire sans avoir encaissé. “On a très bien défendu en première mi-temps. En termes d’occasions, Mons n’a pas eu grand-chose en première mi-temps et nous non plus, si ce n’est une ou deux frappes”, détaille le coach verviétois.

Les visiteurs reprenaient le match sur les mêmes bases. La 58e minute était fatale aux Verviétois. Sur un coup-franc de Lefranc, Gaël Kakudji déviait le cuir de la tête pour tromper Rico-Garcia (1-0). Les locaux réagissaient dix minutes plus tard avec une frappe de Akdim qui frôlait le cadre. Les fusionnés ne trouvaient pas la faille et se faisaient même punir une seconde fois à la 86e. Durieux lançait en profondeur Sekou Kone qui profitait de l’espace dans la défense pour sceller la victoire des siens (0-2).

Avec ce nouveau succès, le RAEC Mons s’adjuge la tranche avec un magnifique 24 sur 24. “La victoire est méritée. On a été sérieux tant défensivement qu’offensivement. C’est bien de prendre la tranche, mais la saison est encore longue”, conclut le coach montois Dante Brogno.

guillement "Huit victoires d’affilée, c’est vraiment incroyable."

David Cardon était bien entendu ravi. ” On a fait un bon match, solide, où on a dominé les débats sans réellement se créer de grosses occasions en première période. Avec un adversaire qui jouait en bloc bas, il était assez difficile de trouver les espaces. En deuxième période, on a su faire la différence d’abord sur phase arrêtée puis en fin de match. Les joueurs qui ont presté, vu qu’il y avait quatre changements dans l’effectif en raison des suspensions et des blessures, ont fait le job qu’il fallait. Cette victoire nous permet de gagner la tranche, ce qui est déjà un premier objectif atteint, même si l’objectif final est quand même la montée. On sent qu’on est vraiment bien mentalement et en confiance, du coup ça se ressent dans nos prestations sur le terrain. Huit victoires d’affilée, c’est vraiment incroyable. Personnellement, ça ne m’était jamais arrivé et à personne non plus dans l’effectif d’ailleurs. Que ça dure le plus longtemps possible en tout cas, c’est tout ce qu’on veut !”

Stade Verviétois 0 – RAEC Mons 2

STADE VERVIÉTOIS : Rico-Garcia, Courail, Mara, Biondolillo, Fransolet, Muaremi (66e Clerbois), Demarteau, Akdim, Bamona (71e Oger), Manfredi, Vaccaro (60e Palm).

RAEC MONS : Vandermeulen, Felix, Rousseau, Lefranc, Cardon (86e Ntalu), Pereira, Deschryver, Kakudji, Lufira (87e Thissen), Durieux.

Arbitre : M. Meys.

Les buts : 58e Kakudji (0-1), 86e Kone (0-2).

Avertissement : Bamona.