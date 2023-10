Le RAEC Mons sans coach pour son équipe féminine B

À lire aussi

”Ancienne joueuse du RAEC Mons et coach depuis 8 ans, Virginie est une vraie Dragonne et s’est toujours investie avec passion dans ses missions. Bonne meneuse, elle apportait aussi une belle ambiance et sa gentillesse au sein du club. Malheureusement, les résultats de cette saison n’ont pas suivi mais nous sommes extrêmement reconnaissants de tout le travail accompli. Virginie Huvelle a préféré quitter son poste après la défaite de ce week-end”, a communiqué le club.

Les Montoises ont passé une annonce pour chercher le (ou la) successeur de Virginie Huvelle.