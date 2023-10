Georges-Louis Bouchez a-t-il changé le logo de son club de foot par son visage ? Il s’explique

En 2020, Georges-Louis Bouchez est devenu le président du club de football des Francs Borains. Et certains se demandent si le président ne se serait pas inspiré de son propre visage pour le choix du nouveau logo. L’ancien emblème du club représentait un phénix et un lion, du fait de la fusion du Sporting Club Boussu-Bois et du Football Club Élougeois en 1982.