Dante Brogno satisfait de la 9e victoire du RAEC Mons contre Tubize : “Le mot d’ordre, c’était d’être patients”

La chance pour les Dragons a voulu que la première grosse occasion du match, venue d’une frappe enroulée de Lwangi pour Tubize à la 25e, a léché l’extérieur du poteau plutôt que de tromper un Vandermeulen qui n’a pas eu moult occasions à sortir le grand jeu, De Bie non plus même si Mons est monté progressivement d’un cran.

Ce match voyait surtout s’affronter les deux meilleures défenses de la série et cela s’est vu : deux belles organisations, des duels et peu d’occasions en première période. “Le mot d’ordre, c’était d’être patients, commentait Dante Brogno. Je savais que les solutions allaient se présenter.”

Le changement rapide avant la demi-heure de Kakudji pour Koné (qui doit encore trouver ses repères avec Cardon), repositionnant Durieux au milieu et Lefranc sur le flanc, apportait surtout plus de vitesse devant même si les Dragons ont dû attendre la 2e période pour mettre au fond.

”Face à cette équipe, on savait que ça allait être difficile mais ce sera le cas chaque semaine. J’avais mis Durieux très haut pour essayer de faire du bien offensivement mais ce n’était finalement pas une bonne solution. Avec ce changement, on a pu avoir plus de profondeur, plus d’équilibre. Mons a donc été meilleur.”