Après avoir dévoilé le nouveau logo et évoqué l'année du centenaire, les Francs Borains ont aussi parlé du noyau de Dante Brogno lors du point presse organisé ce vendredi matin.

Le Carolo était d'ailleurs présent pour détailler son groupe alors que la vraie reprise en prévue le 19 juillet.

"On dispose de 21 joueurs dans le groupe avec pas mal de reconductions", commence le coach borain. "C'était important de conserver cette ossature. On voulait conserver des joueurs avec convictions et leur apporter de la confiance. Ce sera le fil conducteur. En outre, on note le retour de trois anciens joueurs des Francs Borains. Ils reviennent avec plus de maturité et d'expérience."

Ne pas boulverser le noyau, telle était la volonté aussi du président. "C'est une stabilité et on sait qu'on avait déjà une équipe capable de se déployer de la meilleure des manières. Pour les joueurs, évoluer sur les ordres de Dante Brogno est aussi un plus."

Si le noyau est déjà bien fourni, le club cherche encore à l'étoffer. "On aimerait nous renforcer avec trois profils dont un gardien qui viendrait apporter de la concurrence à Maxime Vandermeulen qui reste le n°1 et qui est secondé par le jeune Zahraoui qui nous vien des espoirs", continue le coach. "A côté de ça, on cherche aussi un latéral gauche polyvalent qui peut arpenter tout le flanc et un attaquant. Et à côté de ça, on reste ouvert à toute opportunité ou bonus pour ce groupe."

Rayon attaquant, les Verts pensaient l'avoir trouvé la saison dernière avec Roman Ferber, prêté par l'Union (alors que le nom de Yatta a aussi circulé). L'attaquant reste frustré de cette saison voyant son club promu en D1A alors que lui a dû ronger son frein à la maison comme tout le foot amateur. La question a dès lors été soulevée: restera, restera pas à Vedette?

"La balle n'est pas dans notre camp concernant Roman comme il appartient toujours à l'Union et qu'il lui reste une année de contrat", botte en touche Dante Brogno.

Le noyau se compose comme ceci: