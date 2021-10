Avant la reprise, quand on analysait cette P2B remplie d’équipes boraines, on s’attendait à une série compacte au niveau du classement. Pourtant, à un match de la fin de cette première tranche, c’est tout le contraire ! Flénu est en tête avec, déjà, cinq points d’avance sur le second Mesvin et 10 points sur le troisième, Jemappes.