Les trois renforts apportent un plus au groupe de Wintacq.

Le maintien est encore loin d’être acquis mais, en gagnant à Warcoing, Pâturages s’est donné les moyens d’y croire de nouveau. Pour forger ce succès chez un concurrent direct, le Standard s’est appuyé sur ses trois nouveaux Français. Même si l’on refuse de s’enflammer au stade Achille Delattre, on a déjà noté un sérieux plus dans le chef de Rachid El Barkaoui, Corentin Lavoisier et Dalil Ousalah.

, explique Michel Wintacq.