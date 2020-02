Abdoul Bah aspire toujours à connaître le football professionnel.

Il y a trois ans, nous avions rencontré Abdoul Bah et le Guinéen n’avait pas manqué de surprendre son monde en déclarant qu’il rêvait de jouer pour le Real de Madrid. Ses propos avaient sans doute fait sourire, d’autant qu’aujourd’hui, il est toujours au Stade Tondreau.

"Bien sûr que j’ai toujours le même rêve. Je ne vais pas changer, confie le Guinéen de 24 ans. Chaque joueur rêve de quelque chose et moi, c’est d’aller le plus haut possible. Alors, je rêve d’un club que j’aime beaucoup, que je suppo