A la recherche d’un nouveau défi après son aventure à l’Olympic de Charleroi, le gardien de 26 ans, depuis ce dimanche, a faim de foot et veut se relancer à l’Albert.

La RAEC Mons vient d'officialiser l'arrivée du gardien Adrien Faidherbe pour la saison prochaine.

A nouveau, il s'agit d'un retour aux sources ! Originaire de la région de Mons, Adrien Faidherbe a fait ses classes au RAEC Mons avant de partir au Sporting de Charleroi où il a même été troisième et deuxième gardien de l’équipe première sous Ferrera et Mazzu.

Après quelques années chez les Zèbres, il fut transféré au FC Malines avant de rejoindre en tant que titulaire à Rebecq sous les ordres d'un certain Luigi Nasca notamment. Il fut ensuite transféré à l’Olympic de Charleroi avant de revenir à l’Albert pour participer à la renaissance du club de ses débuts!

"Adrien avait à cœur de reprendre goût au football et a très vite voulu faire partie de notre projet", explique la direction du RAEC Mons 44. "Il y a aussi un côté affectif qui a joué dans sa décision de nous rejoindre. Son papa a été le gardien titulaire du RAEC Mons lorsque le club évoluait encore en D3."

Ambitieux, le RAEC Mons recrute un gardien avec quelques belles références et continue à se renforcer, en faisant appel à des joueurs qui connaissent l’histoire et les valeurs du club : "Nous transférons de manière ciblée, sans faire de folie. Aujourd’hui, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur deux gardiens bourrés de talents avec Sacha Petron et Adrien Faidherbe ! »