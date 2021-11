Passé par Mons, Tubize et l’Union Saint-Gilloise, Adrien Saussez était libre. Une aubaine pour les Francs Borains qui étaient en besoin immédiat d’un gardien ! "Tout s’est passé très vite", confirmait Georges-Louis Bouchez, président du RFB. "On a contacté Adrien, avec qui un accord a été trouvé en 2-3 jours. Quand les deux parties ont la même vision et le même objectif, c’est tout de suite plus simple."

Libre depuis mai, Adrien Saussez a connu la galère quelques mois et surtout une situation compliquée à l’Union Saint-Gilloise. "Cela ne s’est pas bien terminé avec l’Union, c’est vraiment dommage d’en être arrivé là. Maintenant, tout cela est derrière moi. Je me suis entretenu physiquement depuis mai, je suis assez fit niveau condition. De là à pouvoir jouer ce dimanche, c’est autre chose. On ne remplace jamais le terrain ni les conditions d’un entraînement de gardien. Il me faudra peut-être une semaine ou deux pour être prêt. Ce qui est certain, c’est que je meurs d’envie de retrouver la pelouse !" (...)