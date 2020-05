Encore un joueur au passé de D1 amateurs pour les Verts.

Alors qu'il est désormais acquis que le football ne reprendra pas avant le 1er août, les Francs Borains continuent de préparer la prochaine saison.

Le staff, emmené par Dante Brogno, a cette fois engagé un nouveau médian, sorte de box-to-box venant de Tubize: Ahmed Bouchentouf.

Le joueur de 24 ans connait donc bien la D1 amateurs pour y avoir joué lors de la dernière saison avec Tubize.

Après avoir été formé au Brussels, à Zulte et à Tubize, il était parti en Ecosse, à Glaasgow (notamment les Rangers) avant de revenir dans le Brabant Wallon.

Avec les Francs Borains, il pourra donc continuer à évoluer en D1 amateurs et surtout il retrouvera Dante Brogno qu'il avait déjà connu lors de son premier passage à Tubize.

"Je n’ai eu que des échos positifs sur l’ambition du club et sur les moyens mis à disposition. L’ambition vient avec les résultats et il faut donc travailler à chaque instant afin de se donner le maximum de chances de réussite. L’expérience et le discours du coach ont fait que je n’ai pas hésité une seule seconde. Je suis aujourd’hui un joueur du RFB et je vais tout donner pour ce maillot", a-t-il confié sur le site du club.

A la date du 6 mai, Ahmed vient donc compléter l'effectif déjà composé de Dylan Botoko, Drice Chaabi, Clément Deschryver, Nathan Durieux, Shaquille Dutard, William Ebosse, Loïc Fernez, Jean-Christian Gomis, Donovan Habbas, Lorenzo Laï, Valentin Lamort, Sébastien Locigno, Lorenzo Stevens, Maxime Vandermeulen, Leandro Zorbo.