Le Hennuyer avait quitté Hesperange au Luxembourg il y a quelques semaines et débarque au Tondreau pour deux saisons.

Depuis ce départ et son envie de revenir dans sa région, les rumeurs allaient bon train.

Que ce soit à La Louvière ou encore aux Francs Borains, son nom avait été cité.





Les négociations avaient même été engagées avec les Verts, promus en Nationale 1, qui ont finalement vu débarquer, en prêt, Roman Ferber de l'Union.





A 34 ans, Alessandro Cordaro revient un peu à la maison en rejoignant la Renaissance Mons 44, nouvelle dénomination du RAQM, et le Tondreau là où sa carrière pro avait été lancée.

Après plusieurs années à Mons, le milieu offensif avait rejoint Charleroi et s'en étaient suivies des étapes à Malines et Zulte avant de redescendre en D1B à Virton et de rejoindre la galaxie Becca.

Du Sud du pays, il a ensuite migré vers Hesperange il y a un an avec qui il a été champion de D2 luxembourgeoise.



Il mettra dorénavant toute son expérience au service des Montois qui avaient annoncé de gros renforts lors de l'annonce du retour du RAEC Mons, il y a quelques jours.

© Verstrepen



A Mons, un accord de deux ans comme joueur et formateur a été trouvé.

"Je suis très heureux de rentrer à la maison, c'est mon club de coeur. J'avais envie de revenir", a confié le joueur. "J'ai de l'amitié pour Frédéric Herpoel."

Tout nouveau président du club montois, Herpoel se montre satisfait, d'autant qu'en une journée, le club a déjà vendu 100 abonnements. "On a tenu un discours et maintenant on passe aux actes."