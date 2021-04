Après avoir annoncé la prolongation de Maki Tall ce jeudi, les Francs Borains ont cette fois publié l'arrivée d'Alession Caufriez, venu avec son frère Max pour la photo d'usage.

A 19 ans et après une formation à Valenciennes et après des passages au Symphorinois et à Renaix, celui qui préfère jouer sur le flanc gauche rejoint les troupes de Dante Brogno.

"J’avais quelques propositions quand le RFB m’a proposé un retour. Le projet m’a plu et je n’ai pas vraiment hésité. Après un premier passage durant lequel je n’ai pas pu énormément montrer ce que je valais, je veux prouver que je peux aider le club. Je gardais un goût de trop peu", a-t-il déclaré sur la page du club.