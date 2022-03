Alfhusein Diakhaby rejoint le RAEC Mons Mons Sébastien Sterpigny Le roc français de la défense de la Royale Entente Acren Lessines a été séduit par le projet montois. © RAEC Mons

Titulaire indiscutable en D2 ACFF et convoité par des clubs de division supérieure, Alfhusein Diakhaby est le troisième renfort du RAEC Mons pour la saison 2022-2023. Le joueur s’est notamment révélé en portant les couleurs de Tournai, de l’Olympic de Charleroi et de la Royal Entente Acren Lessines.



Le mot de la direction :

"Bon relanceur et doté d’un beau gabarit, Alfhusein Diakhaby évolue en défenseur centrale. Il est reconnu pour sa mentalité exemplaire et son leadership", explique Frédéric Herpoel, Président sportif du RAEC Mons.



"A 26 ans, le joueur est dans la fleur de l’âge et arrive avec beaucoup d’ambitions. Ce nouveau transfert confirme la trajectoire que nous empruntons pour la saison prochaine. Nous voulons des joueurs qui ont faim, qui mouillent le maillot et qui s’arrachent pour remporter des victoires. Les récentes arrivées connaissent les divisions amateures", Bernard Courcelles, Directeur Général du club.



Alfhusein Diakhaby est le troisième transfert rentrant après Kevin De Wolf et de Rodrigue Mbenti.



Du côté des prolongations, Sean Dubois, Noham Ait Oudhia, Lucas Lefranc, Yorick Fosso et Romain Drouven ont déjà annoncé qu'ils restaient au club. D’autres arriveront dans les prochains jours, annonce le club.