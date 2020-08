URLC - Mouscron U21 : 1-0

Pour sa première sortie au Tivoli, l’URLC de Bernard Bouger s’est imposé face aux espoirs de l’Excel. Dans une première mi-temps d’un bon acabit, les Verts trouvaient finalement la faille via Zenadji, à l’affût sur un ballon repoussé. En seconde période, les locaux poussaient, péchant toutefois à la conclusion.

Les buts : 41e Zenadji (1-0)

RFB - St Symphorien : 6-0

Le RFB continue de performer dans ses matchs de préparation ! Après une défaite dans les derniers instants face au RWDM de Laurent Demol, pensionnaire de D1B, les troupes de Dante Brogno ont cette fois été trop forts pour le Symphorinois. Pour les visiteurs du jour, la préparation continue sur un bon rythme, le club n’ayant pas connu la défaite avant l’affrontement face aux Francs Borains.

Les buts : Tall, Ferber (2x), Gomis, Zorbo, Senaici

Union Rochefortoise - Raal La Louvière : 0-3

Les Loups n’en finissent plus de s’imposer ! En six rencontres de préparation, les hommes de Taquin se sont imposés six fois. Cliniques ! Et comme d’habitude (déjà!), Willem Pierre-Charles, le nouveau 9 louviérois, a buté. C’était sa sixième rose de la saison.

Les buts : 33e Pierre-Charles (0-1), 46e Galvez Lopez (0-2), 88e Wildemeersch (0-3)

Stade Brainois - RSC Naast : 9-0

Pas de pitié pour les Brainois pour leur adversaire du jour. A la pause, ce n’était pourtant qu’un but à zéro. Physiquement, les visiteurs ont craqué en seconde, étant moins nombreux que leurs hôtes du jour.

RUS Binche - RAS Monceau : 2-0

Binche qui s’impose, c’est aussi une autre habitude de ces matchs amicaux. Face à Monceau, qui fût un temps à la hauteur de Binche pour le titre en P1 la saison dernière, les hommes de D’Acchille ont assuré la victoire via Brichant et Debelic.

Les buts : 34e Brichant (1-0), 80e Debelic (2-0)

RLC Hornu - RLC Mesvinois : 5-2

Après la lourde défaite (dans les chiffres) au RFB, le RLC Hornu a connu d’autres mauvaises performances dans ses amicaux de début de saison. Face à Mesvin, les troupes de Khalifa s’imposent enfin cette saison, en en plantant cinq.

US Neufvilles - CS Entité Manageoise : 3-2

Cette préparation n’est pour l’instant pas une réussite pour les Manageois. En cinq rencontres, l’Entité ne s’est imposée qu’une seule fois, à Morlanwelz (0-1). Prochaine échéance : dimanche prochain à Houdeng.

RFC Ecaussinnes - R Soignies Sport : 0-5

Chez un pensionnaire de P3, le Royal Soignies Sport se rassure dans sa préparation, après quelques défaites lourdes dans les buts encaissés. Principale satisfaction, avoir gardé le zéro !

Trophée Decroly : victoire d’AC Le Roeulx

Comme chaque année en août, le RSC Pâturages organisait le trophée Decroly. En lice pour cette année : Pâturages, AC Le Roeulx, RSC Wasmes, Union Saint-Ghislain Tertre-Hautrage. Au final des diverses rencontres, ce sont les hommes de Piero Rizzo qui repartent auréolés de ce tournoi amical d’avant-saison.