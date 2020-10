L’heure de la reprise des compétitions a, enfin, sonné pour les judokas ! Ce vendredi, à Budapest, Anne-Sophie Jura sera l’une des premières à entrer en lice, la journée initiale d’un Grand Chelem étant traditionnellement réservée aux poids légers. Actuellement 43e mondiale en -48 kg, la citoyenne de Colfontaine (où elle est conseillère communale depuis deux ans !) a, bien sûr, hâte de retrouver les tatamis, ailleurs qu’à Louvain-la-Neuve, où elle a continué de s’entraîner pendant les huit mois que dure déjà cette crise sanitaire. L’occasion de voir comment elle a vécu cette période troublée, tant sportivement qu’humainement.





Anne-Sophie, comment vous sentez-vous à la veille de cette fameuse reprise internationale ?





"Impatiente ! Prête ! Pendant des semaines, je me suis entraînée sans aucune perspective précise, les compétitions étant reportées, voire annulées. J’avais dit qu’il me faudrait deux semaines pour préparer un objectif et, avec ce Grand Chelem à Budapest, c’est ce qui est arrivé. Mais je n’ai jamais vraiment arrêté de m’entraîner, malgré les conditions et, surtout, les règles de sécurité sanitaire, que j’ai toujours considérées comme logiques. Alors voilà, je suis prête et aussi curieuse de voir où j’en suis car rien ne vaut la compétition pour s’évaluer."





Le protocole sanitaire mis en place pour cette compétition est contraignant, non ?





"Il est vrai que les conditions ne sont pas agréables.