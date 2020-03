Ce n’est pas un chapitre qui s’achève, c’est tout le livre d’une vie sportive qui se referme. Après mûre réflexion, Daniel Vandendaul, a décidé de ranger les baskets de marche au placard après une carrière aussi longue que brillante. Celui qui avait en effet commencé par l’athlétisme a découvert la marche en 1973 et l’histoire d’amour n’a jamais cessé. Jusqu’à maintenant.

"En décembre dernier, j’avais encore plein de projets en tête et le mental n’est donc pas en cause. J’étais bien et je voulais repartir pour une quinzième édition de Paris-Alsace (qui s’est appelé avec le temps Paris-Colmar, Paris-Ribeauvillé et Paris-Kaysersberg à partir de cette année). Malheureusement, les problèmes de lombaires que je traîne depuis deux ans se sont accentués. Je ne pouvais plus marcher plus de deux he