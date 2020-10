Retraité du ballon rond, Cédric Roussel reste toutefois un grand sportif. L’ancien attaquant du RAEC Mons ou de Genk avait d’ailleurs réalisé de belles performances en course à pied et avait terminé des marathons, le voilà depuis cet été devenu adepte des deux-roues, rejoignant la Dream Team.



"C’est un ami, pour qui la course à pied était devenue difficile, qui voulait rester actif dans le sport qui a lancé cette initiative et je l’ai rejoint", se souvient celui qui a marqué deux buts à Manchester United en février 2000 alors qu’il portait le maillot de Coventry.

(...)