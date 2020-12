L’ancien entraineur des gardiens du Sporting Charleroi et du RAEC Mons vit une année exceptionnelle en Egypte.





Le sourire ne quitte pas le visage de Michel Iannacone. Il est vrai que le Montois de 60 ans multiplie les succès avec Al-Ahly, le club égyptien qu’il a rejoint en août 2019 après quelques semaines à Tubize, lesquelles avaient suivi son départ du Sporting de Charleroi après dix ans de bons et loyaux services.

L’année 2020 est synonyme de trophées pour le sexagénaire qui en est à sa 23e année consécutive comme entraineur des gardiens. Il en a déjà épinglé trois à son tableau de chasse cette année : le championnat d’Egypte, la Coupe d’Egypte et la Ligue des Champions. Deux sont encore possibles en cette fin d’année alors que le championnat reprendra déjà ses droits ce mois-ci et qu’il disputera le Mondial des Clubs début 2021 : la Supercoupe d’Egypte et la Supercoupe d’Afrique.

De quoi rendre heureux l’entraîneur des gardiens. “C’est incroyable”, lance Michel. “La Champions League, cela faisait 7 ans que le club ne l’avait plus gagnée ! En outre, je suis le premier étranger à ce poste dans ce qui est le plus grand club du pays ! Au total, il compte 112 trophées. C’est énorme.”