Les semaines passent et la situation des Francs Borains ne s’améliore pas forcément. "On n’a clairement pas fait une bonne affaire avec la défaite à Heist mais les défaites ne le sont jamais", souffle Arnauld Mercier. "Vu notre prestation, on n’aurait pas mérité plus qu’un partage. Mais on prend ce but en fin de match…" (...)