Depuis ses 7 ans, Lastinie et l’athlétisme sont liés. Tout d’abord attirée par l’heptathlon et ses multiples épreuves, elle s’est ensuite tournée vers les lancers, poussée par son coach, resté le même depuis. "Cela fait six ans que je me consacre aux lancers et particulièrement au disque", raconte Lastinie. "Comme toute discipline, il m’a fallu un peu de temps d’adaptation mais les victoires en compétition sont vite arrivées. Avec cela, la motivation et l’envie de toujours lancer plus loin."

Avec deux titres de championne de Belgique à son palmarès, Lastinie a l’habitude des podiums. Pourtant, celui acquis samedi dernier à Mouscron avait une saveur particulière. "C’était ma première belle performance en toutes catégories. J’y ai explosé mon record de 3m, pour atteindre la marque de 44,34m. Malgré tout, j’aurais pu faire mieux mais les conditions n’étaient pas idéales. C’est un bon résultat, avant d’autres échéances importantes qui arrivent." (...)