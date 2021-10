Un jour sans, voilà comment résumer la prestation des Verts contre Heist ce dimanche après-midi. "On n’a pas vu une équipe des Francs Borains à son niveau aujourd’hui, déclarait après le match Dante Brogno. On n’a pas mis de rythme dans ce match, face à un adversaire qui était en place pour nous contrer. À part le résultat et le point, je ne retiendrai rien d’autre. On ne méritait tout simplement pas plus qu’un point."

Revenons sur les quelques moments importants de cette partie. En première période, Vandermeulen sauvait les Verts à la demi-heure. C’était déjà tout, ou presque, pour ce premier acte. (...)