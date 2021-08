Le RAEC Mons et Hornu (P1) continuent leur préparation en vue du début de saison.

Au lieu de rencontrer Beloeil comme initialement prévu, c'est finalement Hornu que les Dragons ont récu ce mercredi au Tondreau.

Si tout semblait bien se passer, la fin de match fut particulièrement houleuse. On parle en effet de bagarre générale dans les dernières minutes du match qui s'est ponctué par 1-0 avec des Montois pas du tout à l'aise et des Hornutois bien dans la partie.

Si cela en a choqué plus d'un, on préfère relativiser dans un des clubs contactés. "Beaucoup d'énervement en fin de match comme il y en a parfois donc le référé a préféré arrêter. Attention aux bruits et aux exagérations aussi", nous a confié un responsable.