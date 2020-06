À 32 ans, Baptiste Ulens est l’un des bons coups du mercato pour le Rapid Symphorinois qui a présenté son visage pour le prochain exercice en D3 ACaFF et en P2.

À Quévy-Mons, lors de la défunte saison, le Montois n’a pas voulu y rester lorsque les trois coups de la saison ont été sonnés.

"À l’époque, on parlait encore de fusion avec les Francs Borains et d’un grand club. Le nouveau club me voulait et j’avais été contacté par Dante Brogno, mais c’était entraînement tous les jours. Avec le boulot et les enfants, ce n’était plus possible", se souvient ce pompier dans la vie de tous les jours.