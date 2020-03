Les Montoises peuvent rêver du doublé. La première échéance a lieu ce dimanche, à 17h30, contre Péronnes.

La joueuse Gaëlle Baguet passe l'effectif en revue avant d'espérer "sketer l'baraque".

Quel est le meilleur match disputé par l'équipe en coupe?

"La demi-finale retour contre Lambusart est celle dont nous sommes le plus fières. On a réalisé un gros match offensif et défensif en étant toujours devant. On n'avait perdu que d'un point à l'aller donc on abordait vraiment cette rencon