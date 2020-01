Les Flénusiens sont dans le top en R2 mais viennent de changer de coach. Bouffioux remplace Sottiau. Voici les réactions des intéressés.



Emmanuel Fourneaux, président: "Cela peut paraître bizarre au vu du notre bonne position au classement. Mais plusieurs joueurs ne se donnaient pas à 100% alors que j'espère entamer les playoffs avec l'avantage du terrain. J'avais déjà contacté Bouffioux pour commencer la saison mais il avait préféré continuer au Spirou Ladies. Dès qu'il est parti de là, j'ai repris contact avec lui. Je l'ai connu à Mons-Hainaut et il a encadré mon fils en sélection nationale. Je connais sa valeur."

Marc Sottiau, ex coach de l'9: "C'est évidemment un peu choquant car je n'ai jamais été débarqué en 25 ans. Certains égos étaient difficiles à gérer. Je sentais que certains ne se donnaient plus totalement et je me doutais que quelque chose se préparait. L'arrivée rapide du successeur m'a confirmé cela. Je ne suis toutefois pas dégoûté et j'espère rapidement retrouver un club. J'ai déjà été du côté de Tournai et de Mons... Pourquoi pas à Charleroi?"

Vincent Bouffioux, nouveau coach de l'9: "Je n'ai pas l'habitude de reprendre une équipe en milieu de saison. J'ai beaucoup réfléchi car tout semblait aller pour Flénu avec une belle deuxième place. Mais j'ai accepté car j'ai beaucoup de respect pour le président Fourneaux. Je compte donc mener à bien la mission de monter en R1."