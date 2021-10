Basket-ball: Manon Descamps et Emmeline Leblon à l’heure européenne avec les Panthers Mons Nathalie Dumont © Esser

Les Boraines sont au niveau de l’Europe Cup qu’elles disputent avec les Panthers.



Quatrième match européen, deuxième en phase de poule, pour les Panthers ce mercredi soir contre l’Estudiantes Madrid. Dans l’équipe liégeoise figurent les deux Boraines : Manon Descamps et Emmeline Leblon qui sont deux des trois joueuses les plus utilisées de l’équipe sur la scène européenne depuis le début de saison. À quelques heures de rencontrer les Espagnoles, elles ont en tout cas réussi à hausser leur niveau pour tenter d’accrocher une première victoire dans cette phase de poule, après avoir échoué de peu en Slovaquie, contre Ruzomberok, il y a une semaine. "J’ai réussi à me mettre au rythme européen", souligne Manon, étudiante en ingénieur de gestion. (...)