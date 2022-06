La fierté était de mise à Wasmuel en rentrant de Neupré ce dimanche. C’est que l’association Bushikai - Seiken Wasmuel, de Pascal Joly, a réussi un beau tournoi de Coupe de Belgique de karaté Wadokai disputé à Neupré.

Les Borains sont revenus avec 29 médailles (5 médailles d’or, 8 d’argent, 16 de bronze) sur un total de 39 catégories.

Pas mal comme moisson. "Je suis super fier d’eux", lance Pascal Joly, le mentor du Bushikai Wasmuel. "Nous terminons deuxième club belge Wadokai juste derrière le club organisateur de Académie Karaté Neupré. C’est magnifique, c’est encore mieux qu’a la Télévie Cup et mieux que la dernière Belgium Cup où nous avions ramené 11 médailles en 2019 avant le Covid."

Une belle progression pour les jeunes de Quaregnon et des environs partis en car pour l’occasion. Avec autant de médailles, difficile d’en sortir un du lot. Et pourtant… "Le bilan de notre école des jeunes a été magnifique avec beaucoup de jeunes espoirs qui grandissent bien (NdlR : l’école des jeunes commence dès 5 ans) et cela se voit dans les résultats. Je voudrai vraiment tous les féliciter car ils ont tous bien travaillé. On peut toutefois en épingler un : Mathis Garcia Gutierrez. A seulement 6 ans, il ramène trois médailles en Kata et Kumité et Equipes et également le titre de Champion de Belgique Wado Kai en KATA U8, il est exceptionnel !"

Pascal Joly s’est lui aussi distingué durant cette compétition avec l’or, son septième podium de la saison dont quatre titres.

Avec les résultats de ces dernières semaines et mois, plusieurs Borains ont été pré-sélectionnés pour la Coupe d’Europe Wadokai prévue en novembre.

KATA

Mariachara 3ème U8

Mathis 1er U8

Salvino 2eme U8

Laila 3ème U10

Abdulazeez 3eme U12

Cayl 1er U14

Ayoub 2eme U14

Iris 2eme U16

Hugo 2eme U16

Manoë 3eme U16

Achille 3eme U16

Noémie Joly 2eme Senior F

Chrisley 1er Senior

Jean Guillaume 3eme Seniors

Leonard 3eme Seniors

Massimo 1er Master KYU

Djimmy 2eme Master KYU

PASCAL Joly 1er 🥇 Master +35

Équipe -14 : BUSHIKAI 3eme

Équipe +14 : BUSHIKAI 2eme

KUMITÉ