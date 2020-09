Enfin un match officiel pour les équipes de N1 et les Francs Borains en l’occurrence. La bande à Dante Brogno reçoit Dikkelvenne (D2 flamande) et partira, à la maison, avec l’étiquette de favoris d’autant que les supporters adverses n’ont pas été autorisés à se déplacer.

Depuis la reprise, le RFB a enchainé les amicaux pour préparer au mieux cette première joute officielle et intégré le plus possible les nouveaux. Certains n’ont pas tardé à déjà se mettre en évidence. C’est le cas de Benjamin Delacourt.