Pour une poignée de secondes, les Lions n’ont pas pu renouer avec la victoire à domicile, un bonheur qui leur est maintenant refusé depuis pour ainsi dire à cinq mois, lorsqu’ils avaient battu Aische 3-0 le 14 novembre dernier.

La saveur d’un succès dans ses pénates, c’est ce qui manquait le plus à Jean-Louis D’Acchille au moment du débriefing : "Même si on peut franchement parler de match de fin de saison vu le manque d’enjeu véritable, nous aurions mérité de l’emporter et ce scénario a quelque chose de râlant. (...)