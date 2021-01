Après une année 2020 faite d’annulations et de... frustrations, liées à l’interruption des entraînements, "alors que ce devait être l’année de tous les défis" pour ses membres, le BC Sder, fondé le 14 janvier 2019 par le boxeur professionnel Mouhamed Sder, a relancé ses activités pour les plus jeunes. Une véritable bouffée d’oxygène en ces temps troublés.



"Le club a mangé son pain noir ces derniers mois : le Covid a bien failli nous mettre K.-O. pour cause d’asphyxie financière !" explique le responsable du club. "Après trois mois de mise à l’arrêt, nous avons été les premiers à relancer les cours pour les moins de 12 ans dans la région. Les parents nous ont soutenus, et les enfants étaient au rendez-vous !"

© BC Sder



S’appuyant sur une nouvelle structure administrative, le BC Sder accentue ses efforts en matière de boxe éducative via une approche spécifique. "Nous avons créé un cours axé sur la psychomotricité et le jeu mais également une inititative plus effective à la pratique de la boxe anglaise tout en garantissant qu’aucun coup n’est porté à l’enfant. Tout comportement violent sera sanctionné."



Les compétiteurs ne sont toutefois pas oubliés. "Avec les différents coaches (Roli, Karl, Michael, Fred et moi-même), nous allons suivre de près les efforts de chacun pour capitaliser le travail effectué avec eux depuis plus d’un an. L’objectif est de mener ces boxeurs de la classe nationale vers la classe internationale", poursuit Mouhamed Sder.

© BC Sder

Et d’illustrer ses propos avec un jeune garçon de 10 ans, Lucantonio Delautre, qui épate ses entraîneurs par son implication et sa mentalité. "C’est un as de la technique et des déplacements qui a une boxe offensive. Il est devenu un leader naturel de son groupe et s’entraîne même avec les boxeurs pros. Son rêve est d’être champion WBC et nous allons tout faire pour le rapprocher de cet objectif. Mais d’abord il faut être champion… à l’école !"