À Boussu, Dante Brogno et son staff ont retrouvé leur noyau cette semaine après une cassure, consécutive à une première reprise les derniers jours de décembre.

Mais dans ce groupe, il manquait Abderrahmane, qui est repris par la Mauritanie pour la Can, et Lavenant et Locigno, ces deux derniers joueurs ayant quitté le RFB.

Ça n’a pas empêché le staff de bien travailler. "Les joueurs étaient présents avec un esprit positif, de l’envie et du plaisir. C’est important", confie Dante Brogno. "On continue ce vendredi avec un amical à Rebecq à huis clos en raison des mesures sanitaires. C’est une remise en route progressive."