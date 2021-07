Ancien meilleur buteur en D1 belge, Cédric Roussel a lancé récemment sa Strikers Academy Concept, une académie pour attaquants comme cela existe déjà un peu partout pour les gardiens. Les premiers pas ont eu lieu ce dimanche dans les installations du BEF, à l’Olympic.

"Au départ, je comptais lancer la machine en septembre quand les noyaux sont complets et qu’ils ont acquis le rythme. Je voulais éviter la surcharge de la préparation estivale, explique le Montois. Mais finalement, j’ai reçu tellement de demandes que j’ai commencé. Ça va peut-être un peu vite mais je suis bien entouré notamment de Pedro Benedito de la BEF. Je ne m’attendais en tout cas pas à un succès de cette ampleur."

Et pour une première, celui dont l’un des plus beaux faits d’armes est un doublé à Old Trafford se réjouit de ce succès. "Il y avait vraiment de la qualité, se réjouit-il. On retrouvait des jeunes de la Raal, Tamines, Mons… Ils étaient 25. Ils ont bien travaillé malgré le temps."