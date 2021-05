C’est sur la grand-place de Mons que deux voitures de CG Racing étaient exposées au grand public ce samedi. Le but de cette action : aider Benjamin Gaie, un des pilotes du Team, à atteindre son objectif. “C’est une très belle initiative de notre pilote”, déclare Christophe Godart, team-manager. “Benjamin a décidé de s’associer à Make-A-Wish, association qui réalise les rêves d’enfants malades. On a voulu l’aider le plus possible dans sa démarche, c’était donc naturel d’être là pour le soutenir.”

CG Racing, c’est aussi et surtout une écurie d’amateurs, qui cherche à vivre sa passion de la manière la plus professionnelle possible. Originaire de Quévy, l’équipe aligne aujourd’hui quatre voitures en VW Fun Cup, avec quelques belles performances à la clé. “Pour la répétition générale des 25h, une de nos voitures était près d’accrocher la victoire”, confirme Christophe Godart. “Aux 25h de Spa-Francorchamps, qui se dérouleront du 8 au 11 juillet, on jouera la gagne.”

Allier l’utile à l’agréable, voilà ce qui résume la pensée de Benjamin Gaie avant ces 25h. “Le club était déjà indirectement lié à Make-A-Wish, c’est naturellement que je me suis tourné vers eux”, raconte Benjamin Gaie. “Il faut savoir qu’aujourd’hui, plus de 100 enfants attendent la chance de voir leur rêve se réaliser. Ma cagnotte, c’est aussi pour pouvoir rouler aux 25h de Spa-Francorchamps début juillet prochain. A 40 ans, je ne suis plus trop tourné performance. J'avais vraiment envie d’un autre but derrière, le caritatif.”