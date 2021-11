"Ce sera au banc de répondre à ces absences et de montrer que cela n’influe pas sur l’équilibre de l’équipe", commentait le coach des Verts. "Avec une incertitude concernant Max Vandermeulen, cela me fait donc un absent dans chaque ligne pour ce samedi."

Après avoir déçu à Tessenderlo et souffert en Coupe de Belgique, les Verts ont repris leur marche en avant le week-end passé contre Boom. "On se devait de stopper cette série négative, se rassurer au plus vite. C’était essentiel avant ce déplacement, chez un candidat annoncé au titre. On sait que l’on va chez un solide concurrent."

Sur ses quatre dernières rencontres à domicile, le Patro affiche en effet un bilan de 10 sur 12. "Ils sont invaincus et jouent en bloc très compact", analysait Dante Brogno. "On sait que ce sera compliqué mais on ne joue jamais pour autre chose que la victoire. On y va donc pour les trois points. Il faudra être solidaires, comme en seconde période face à Boom. Si l’on bannit les erreurs individuelles, on peut réaliser un résultat."

Le noyau : Abderrahmane, Alouache, Caufriez, De Bolle, Deschryver, Ebui, George, Habbas, Lai, Lauwrensens, Lavenant, Locigno, Niankou, Pejcic, Renquin, Stevens, Vandermeulen