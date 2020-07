Le RAEC Mons (D3 ACFF) a frappé un grand coup en enrôlant un ancien enfant du Tondreau.

Une grosse semaine après l’annonce du retour du RAEC Mons au Tondreau et la nomination de Fred Herpoel comme président sportif, l’Albert a frappé un grand coup en présentant son premier renfort, un ancien de la maison : Alessandro Cordaro (34 ans). Actif la saison dernière chez les champions de D2 luxembourgeoise, Swift Hesperange, le milieu de terrain s’est engagé pour deux saisons chez les Dragons. Avec différentes casquettes…

Un rôle d’ambassadeur

En prenant la direction sportive du RAEC, Fred Herpoel avait annoncé vouloir faire revenir à la maison des enfants du club. Un objectif rempli avec la signature de Cordaro : “Comme cinq autres anciens joueurs du club dont les noms seront dévoilés prochainement, Sandro sera un ambassadeur pour le RAEC.”

Avec dans un premier temps comme objectif de faire revenir au Tondreau les fans de l’Albert qui s’identifieront à un ancien Dragon. Un rôle que Sandro va endosser avec plaisir : “Je suis très heureux de rentrer à la maison et de voir des visages familiers. Je suis fier d’appartenir à ce nouveau projet et je remercie la direction d’avoir pensé à moi. C’est mon club de coeur et j’avais envie de revenir au Tondreau. J’ai discuté avec plusieurs clubs mais mon choix s’est logiquement porté sur Mons. Mon amitié avec Fred Herpoel, qui m’a conseillé pendant ma carrière, était aussi un élément favorable. J’espère que les supporters vont nous suivre car au niveau de la direction tout a été mis en oeuvre pour que le club reprenne de la meilleure des manières.”

Un rôle de leader

En rejoignant une formation de D3 ACFF, Cordaro a effectué, sportivement, un pas en arrière. Mais ce choix a été bien réfléchi : “Je vais m’adapter tout en m’entraînant chaque jour pour conserver mon meilleur niveau. Ensuite je veux apporter mon expérience au groupe. Sportivement, on m’a pris pour jouer un rôle de guide et je vais répondre présent. Je ressens un peu de pression car on a l’ambition de faire quelque chose de bien. Je ne vous cache pas que j’ai l’ambition de monter directement. Ce n’est peut-être pas le discours de la direction mais moi je suis là pour jouer le titre directement. Le foot pro, c’est peut-être terminé comme joueur mais peut-être que dans cinq ans avec le RAEC on va retrouver le monde pro. Si je signe ici c’est pour une longue durée, ce n’est pas seulement pour deux ans comme joueur.”

Un rôle de formateur

Car en plus de son costume de joueur, Sandro va aussi enfiler celui de formateur au sein du centre de formation montois labellisé trois étoiles : “À partir de janvier 2021, je vais entamer les cours d’entraîneur, l’Uefa B. J’ai envie de guider les jeunes et d’apporter mon expérience.”

Une mission voulue par Fred Herpoel : “Le club va suivre une ligne de conduite où il n’y aura pas de séparation entre les jeunes et l’équipe première. Dans la formation, l’idéal est de composer des binômes avec un formateur et un ancien joueur de haut niveau. Je veux que l’enfant puisse voir le geste technique à réaliser par un joueur. L’objectif est que Sandro, moi-même mais aussi des joueurs de la D3 s’impliquent dans le centre de formation. Le but est d’améliorer le niveau des jeunes. Et je vous jure que si un gamin de seize ans possède le niveau, il jouera en équipe première.”