Comme il n'y a pas eu de Coupe du Hainaut cette saison, permettant via les 16 équipes qualifiées en 8e de finale de désigner les 16 teams hennuyères présentes au premier tour de la Croky Cup le CP Hainaut avait organisé un tirage au sort pour avoir les 16 noms.





Pour cela, un appel à candidature avait été lancé auprès des clubs. Sur base volontaire, une soixantaine de clubs avaient répondu à cela et s'étaient portés candidats.





Deux équipes de P3 ont été tirées au sort, huit de P2 et six de P1. On notera que la région du Centre est la moins bien représentée avec Morlanwelz et Snef alors que la Wallonie Picarde a envoyé sept clubs au premier tour de la Croky Cup.









: Harchie-Bernissart, Montigny, Courcelles, Vacresse, Obigies, Erpion-Lacs de l'Eau d'Heure, Mons B, Havinnes, Estaimbourg, Herseaux, Morlanwelz, Hornu, Pays Blanc, Montignies, Beloeil, Snef