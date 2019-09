Malgré l’élimination des Francs Borains de la Croky cup, les supporters ont bien salué leurs héros.

Plus aucun ticket n’était disponible à la vente (même via une formule repas) depuis plusieurs jours. Le stade affichait donc complet à l’exception des 10 % de la capacité pour raison de sécurité.

Pour accueillir tout ce petit monde, les dirigeants du RFB avaient mis les petits plats dans les grands. Ainsi, un plan Borain futé a été mis au point en collaboration avec les autorités communales. Afin de se parquer rapidement et correctement, cinq parkings de délestage étaient conseillés.

Pour que la partie se déroule dans les meilleures conditions, le club a fait appel à une société spécialisée pour que le terrain soit un véritable billard. Au niveau de la sécurité, de gros moyens ont été mis en place aux abords du stade, policiers, police montée, mais aussi des cameramen dans les tribunes. 85 stewards étaient également présents, en provenance de différents clubs de D1A.

Une heure avant le début du match tant attendu, le stade était déjà bien garni. Le speaker se chargeait de faire patienter les supporters en mettant une ambiance de feu, entonnant la chanson locale “On est Borain ou on n’lest nin”. Quelques minutes avant le coup d’envoi donné par Rachid El Barkaoui (ancien joueur), accompagné de Carlo Di Antonio (Bourgmestre de Dour) et de Jean-Luc Crucke (Ministre Wallon des finances, du budget et des infrastructures sportives), les hommes de Dante Brogno effectuaient un tour d’honneur pour saluer la foule.

Pendant la durée des hostilités, à l’exception de quelques jets de bière sur la pelouse de part et d’autre, tout s’est parfaitement déroulé dans une ambiance bon enfant. Les dirigeants et bénévoles qui ont œuvré pour que ce match de gala face au FC Bruges soit une réussite, peuvent être fiers. L’organisation était à la hauteur de l’événement : top.